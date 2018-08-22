مستشار ترامب: حماس مسؤولة عن معاناة غزة و(أونروا) منظمة فاشلة

رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن حركة حماس تتحمل مسؤولية معاناة قطاع غزة، مشيراً إلى أن وكالة غوث وتغشيل اللاجئين (اونروا) آلية فالة وتنهتك القانون الدولي فيما يتعلق بوضع اللاجئين.









وقال: "الكثير من نفقات الأونروا تذهب بالفعل إلى منح الفلسطينيين وضع اللاجئين بصفة دائمة، وأعتقد أن هذا خطأ. أرى أنه من وجهة النظر الإنسانية من الخطأ أن نجعل من وضع غير طبيعي وضعا دائما".

وأوضح بولتون، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء، أن برنامج (أونروا) هو الوحيد في التاريخ القائم على افتراض أن وضع اللاجئ وراثي، متابعاً: "أعتقد أن اتخاذنا خطوة لتقليص التمويل تأخرت كثيرا".وحسب رويترز، فقد سعى بولتون، الذي كان سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لتحميل مسؤولية معاناة غزة إلى حماس، حيث اعترض على الربط بين ميزانية الأونروا وتحسن أحوال الفلسطينيين.وكرر بولتون مطالب واشنطن وإسرائيل بتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة، قائلاً: "أعتقد أن ما نرغب في أن نراه بالنسبة للفلسطينيين هو فرص عمل حقيقية تدر دخلاً، وما لم يكن لديك اقتصاد حقيقي، فلن يكون لديك استقرار سياسي أو اجتماعي".وأبدى بولتون تحفظا عند سؤاله عما إذا كانت إدارة ترامب ترى أن إقامة دولة فلسطينية هو السبيل للمضي قدما وقال "أعتقد أن وجهة النظر الأمريكية منذ فترة طويلة هي أنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف الاتفاق على هذا ولن يفرض أحد سلاما في هذا الصدد".وفيما يتعلق بإمكانية استئناف محادثات السلام، قال بولتون إن الأمر يعود للرئيس الفلسطيني.صفقة القرنوفي سياق متصل، قال بولتون في سياق مؤتمر صحفي عقده اليوم بختام زيارته لإسرائيل إنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن موعد طرح خطة السلام للرئيس دونالد ترامب "صفقة القرن".وأشار إلى أن العمل على الخطة لا يزال جاريا وان المشاورات بشأنها مستمرة.ونقلت صحيفة القدس المحلية عن مصادر مطلعة قولها الاثنين الماضي، إن فريق الرئيس الأميركي لـ"عملية السلام" يعمل على تهيئة الظروف لإعلان خطة السلام التي يعدها الفريق منذ ربيع عام 2017 بالتزامن مع خطاب الرئيس (دونالد ترامب) أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة" التي ستعقد ما بين 18 أيلول/سبتمبر و5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في نيويورك.