الكشف عن تفاصيل لقاء إسرائيلي قطري سري في قبرص حول غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (واللاه) الإسرائيلي، تفاصيل لقاء سري بين وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن قطاع غزة.



وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الاجتماع السري بين ليبرمان وآل ثاني عقد في قبرص نهاية شهر تموز/يونيو الماضي، موضحاً أنهما بحثا التسوية في قطاع غزة.وقال الموقع، إن تقريراً خاصاً، بثته القناة العاشرة العبرية، تحدث عن لقاء بين ليبرمان وسفير قطر في غزة محمد العمادي؛ ليتبين أن اللقاء كان مع آل ثاني وليس العمادي.ويأتي اللقاء، في ذروة المساعي التي تبذلها مصر والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب المقاومة الفلسطينية، مقابل تسهيلات على الحصار المفروض على القطاع، وإفساح المجال أمام إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية وحاصة في مجالات الكهرباء والمياه والغاز وحركة الحركة.