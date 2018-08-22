دولي

انحناء وزيرة خارجية النمسا أمام بوتين يثير زوبعة من الغضب والانتقادات

انحناء وزيرة خارجية النمسا أمام بوتين يثير زوبعة من الغضب والانتقادات
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل لزوبعة من الانتقادات بعد انحنائها بشدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل زفافها.

ويعتبر منتقدو الوزيرة، أن "هذه اللفتة الساذجة ستضر بسمعة النمسا"، وعلقت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية: "جثو كنايسل على ركبتيها أمام بوتين عار علينا".

وأضافت: "وزيرة الخارجية فقدت كل مصداقيتها بسبب الطريقة التي عاملت بها فلاديمير بوتين".

وكان بوتين نجم المدعوين إلى حفل زفاف كنايسل في قرية نمساوية مطلع الأسبوع، وإن لم يكن من المعروف أنه صديق حميم للوزيرة النمساوية.

وأظهرت مقاطع مصورة كنايسل تختتم رقصة فالس مع بوتين بانحناءة شديدة، في لفتة قالت بعض وسائل الإعلام إنها تعطي دعاية للكرملين وتضر بالنمسا لسنوات.


ولم تحذو النمسا حذو الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي هذا العام في طرد دبلوماسيين روس، بعد اتهام بريطانيا الكرملين بالتورط في استخدام غاز الأعصاب ضد جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا، وهو اتهام تنفيه موسكو.

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