الشرطة: 6 آلاف مسافر تنقلوا ثاني أيام العيد عبر معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنتنقل، اليوم الأربعاء، 6 آلاف مسافر بين جانبي معبر الكرامة، في إشارة إلى أن المعبر يشهد منذ ساعات الصباح حركة نشطة للمغادرين، وأزمة مرورية خانقة على مدخل الاستراحة.وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة والأجهزة الامنية وإدارة المعابر والحدود عملت منذ الصباح على تنظيم حركة المسافرين، وتسهيل دخولهم.وبيّن ان المعبر يعمل اليوم على مدار الـ24 ساعة، وبإمكان المواطنين السفر في أي وقت.