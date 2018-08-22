شؤون فلسطينية

الشرطة والنيابة في الخليل تحققان بظروف وفاة موقوف

الشرطة والنيابة في الخليل تحققان بظروف وفاة موقوف
رام الله - دنيا الوطن
 فتحت الشرطة والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، تحقيقا في ظروف وفاة موقوف لدى شرطة محافظة الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن موقوفا يبلغ من العمر ( 44 عاما)، وأثناء وجوده في مديرية شرطة الخليل تعرض لوعكة صحية "فقدان وعي"، وعلى الفور تم نقله للمستشفى، وبعد وصوله بلحظات أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف ارزيقات، ان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان، واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على ملابسات الوفاة.

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