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ابن سلمان قدم عرضاً بشأن حزب الله وإيران.. والأسد رفض

ابن سلمان قدم عرضاً بشأن حزب الله وإيران.. والأسد رفض
رام الله - دنيا الوطن
كشف النائب عن كتلة حزب اللّه في البرلمان اللبناني نواف الموسوي عن رفض الرئيس السوري بشار الأسد عرضاً سعودياً تلقاه في الآونة الأخيرة.

وقال الموسوي للميادين إنّ العرض الذي رفضه الأسد يقوم على "مقايضة تمويل السعودية إعادة إعمار سوريا بقطع العلاقات مع حزب الله وإيران" بحسب "الميادين"

وأشار إلى أن مندوباً سعودياً من قبل ولي العهد محمد بن سلمان حمل العرض للرئيس الأسد، مضيفاً أن "المملكة عرضت على الأسد الموافقة على بقائه في الحكم مدى الحياة وإعادة إعمار سوريا مقابل التخلي عن العلاقة مع حزب الله وإيران".

النائب عن كتلة حزب الله أكد ثقته بأن المقاومة ستبقى بوصلة سوريا وفلسطين على المدى الاستراتيجي، وليس فقط في السنوات المقبلة.

وختم الموسوي قائلاً "الرئيس الأسد مقاوم وهو في موقع المقاومة".

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