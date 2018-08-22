دولي

بدء توريد منظومات دفاع "إس400-" الروسية إلى تركيا في العام المقبل

بدء توريد منظومات دفاع "إس400-" الروسية إلى تركيا في العام المقبل
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ عقد توريد منظومات الدفاع الصاروخية "إس400-" إلى تركيا، سيبدأ في العام المقبل .2019

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن ميخييف قوله للصحفيين: "إن مصنع الأسلحة الصغيرة في فنزويلا سيبدأ العمل في عام 2019، علاوة على عمل مركز خدمة صيانة وإصلاح المروحيات في هذا العام".

وقال مخييف للصحفيين خلال منتدى "أرميا 2018": "سيبدأ مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة (في فنزويلا) في العمل عام 2019، ونحن نعمل على تسريع البدء في هذا المشروع. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم في هذا العام تسليم مركز صيانة وإصلاح المروحيات".

كما كشف رئيس "روس أوبورون إكسبورت" عن أن عقد توريد مروحيات "كا52-" إلى دولة مصر يوقع مباشرة بعد التفاوض مع المصنعين الروس حول استكمال تجهيز حاملات المروحيات ميسترال.

ووقعت كل من روسيا وتركيا في كانون أول/ديسمبر من عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس400-"، بحسب "سبوتنيك".

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