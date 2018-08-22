الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إخطارا بهدم منزله؛ بحجة عدم الترخيص.وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال سلّمت المواطن سميح احمد صلاح اخطارا بهدم منزله البالغ مساحته (120) مترا مربعا، ويقطن فيه وأسرته البالغة خمسة أفراد، ويقع في منطقة خربة عليا جنوب البلدة؛ بحجة عدم الترخيص.وأشار بريجية إلى أن الاحتلال أمهل المواطن صلاح 7 أيام، من أجل تفريغ المنزل من محتوياته، واتخاذ الاجراءات اللازمة، موضحا أن هناك مخططا في منطقة خربة عليا يتمثل في شق طريق التفافي يكون المدخل الشمالي لمستوطنة "افرات" الجاثمة على أراضي المواطنين، حيث يحاولون تفريغ المنطقة من المنازل كافة، وتنفيذ المخطط الذي سيؤدي الى الاستيلاء على أكثر من (120) دونما.يذكر أن منطقتي خربة عليا وام ركبة تتعرضان إلى هجمة متواصلة من قبل الاحتلال، تتمثل في منع التوسع العمراني فيها، عدا عن اخطار عدد من المنازل بالهدم، وإيقاف البناء فيها.