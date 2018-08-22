لقاء قطري أمريكي لبحث قضية الأوضاع في غزة وصفقة القرن

عقد جارد كوشنير المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اجتماعا مع مسؤولين بارزين في الحكومة القطرية، بشأن غزة و صفقة القرن .





وقال غرينبلات في تغريده عبر حسابه الرسمي في تويتر : "عقدت لقاء مع نائب رئيس الوزراء القطري ، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومعه جاريد كوشنير ".





وأكد غرينبلات أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة "الوضع في غزة وجهود السلام التي نبذلها الإدارة" الأمريكية.





الجدير بالذكر ا هذا اللقاء ليس الأول، ويأتي في ظل جهود تبذلها مصر والأمم المتحدة من أجل إنجاز اتفاق تهدئة في غزة بين الفصائل الفلسطينية على رأسها حماس، وإسرائيل، حيث كشف مصدر أمني مصري أن القاهرة تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.









رام الله - دنيا الوطن