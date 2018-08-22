شؤون فلسطينية

السجن لشقيق عهد التميمي وهذه هي التهمة الموجهة له

السجن لشقيق عهد التميمي وهذه هي التهمة الموجهة له
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة إسرائيلية بسجن وعد التميمي (22 سنة)، شقيق الشابة عهد التميمي (17 سنة) التي تحولت إلى رمز للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بعد صفعها جندييْن وأسرها لمدة 8 أشهر، وذلك إثر إدانته برشق جندي اسرائيلي بالحجارة.

وبحسب حكم صدر عن محكمة عسكرية أول من أمس، «اعترف وعد بالدور الذي قام به خلال مواجهات عنيفة في آذار (مارس) 2017، عندما أصيب شرطي من حرس الحدود بجروح جراء إلقاء فلسطينيين الحجارة على مركبته في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة حيث تسكن عائلة التميمي.

وورد في وثيقة المحكمة أنه بما أن وعد التميمي تلقى حكماً مع وقف التنفيذ لرشقه عناصر أمن إسرائيليين بالحجارة في 2016، حُكم عليه بالسجن 14 شهراً جراء حادثة العام 2017 كجزء من اتفاق لتخفيف العقوبة.

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