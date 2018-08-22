منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات ترامب بشان القدس لاقيمة لها

رام الله - دنيا الوطنأدانت منظمة التحرير الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء في ولاية فرجينيا واعتبرتها لاقيمه لها .وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي فجر اليوم الأربعاء والتي أكد فيها انه تم إزالة قضية القدسعن طاولة المفاوضات هي استمرار للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل ، واستمرار للأوهام التي تعيشها الإدارة الأمريكية المتمثلة بإمكانية تطبيق صفقة القرن بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية في أية تسويات مستقبلية.وأردف التميمي انه لايعلم عن اية مفاوضات يتحدث ترامب، مذكرا اياه بان القدس متربعة في قلوب شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية ، واذا استطاع ترام بان يزيلها عن طوالة المفاوضات فلن يستطيع ازالتها من هذه القلوب.وختم المسؤول الفلسطيني تصريحه بالتأكيد على موقف القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن بالرفض المطلق لصفقة القرن ولكامل السياسة الأمريكية المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لن تجد فلسطيني واحد يوافق على سياساتها.