شؤون فلسطينية

"الكنيست" يطرح مشروع قانون يحاكم من يرفع علم فلسطين

"الكنيست" يطرح مشروع قانون يحاكم من يرفع علم فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تنوي عضو الكنيست من كتلة "الليكود"، عنات بيركو، تقديم مشروع قانون خاص، بدعم حكومي وتعهدات بتسريع إجراءات سنّه، يفرض عقوبة السجن على كل من يرفع خلال مظاهرة علم "دولة معادية" لإسرائيل أو علم هيئات "لا تعتبر صديقة لإسرائيل"، مثل العلم الفلسطيني.

وتضمن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست في مطلع الدورة الشتوية في تشرين الأول/ أكتوبر، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع العلم وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن بيركو قررت المبادرة إلى مشروع القانون في أعقاب المظاهرة التي نظمت في تل أبيب ضد "قانون القومية"، والتي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية.

وقالت بيركو إنه "لن يرفع علم كيان دولة معادية في الحيز العام. يجب ألا يحصل ذلك".

وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت أنها "تحدد قاعدة التبادلية. أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل"، على حد قولها.

وقالت الصحيفة إن بيركو أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتقلت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجرءات سنه.

وجاء أن لجنة الكنيست تنوي إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية كما هو متبع.

ويعتبر مشروع القانون هذا تعديلا لـ"قانون العقوبات" الذي يمنع تجمهر أناس يشتبه بأنهم ينوون "خرق النظام العام".

وينص القانون على أن "تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعا، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناسا آخرين لذلك، بدون حاجة وبدون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهرا غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام".

ويضيف مشروع قانون بيركو للنص القائم منع رفع أعلام "دول معادية (لإسرائيل)، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الفلسطيني في مجالها".

أخبار ذات صلة

الشرطة والنيابة في الخليل تحققان بظروف وفاة موقوف

الشرطة والنيابة في الخليل تحققان بظروف وفاة موقوف

الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

لقاء قطري أمريكي لبحث قضية الأوضاع في غزة وصفقة القرن

لقاء قطري أمريكي لبحث قضية الأوضاع في غزة وصفقة القرن

مصرع مواطن بحادث سير في نابلس

مصرع مواطن بحادث سير في نابلس

السجن لشقيق عهد التميمي وهذه هي التهمة الموجهة له

السجن لشقيق عهد التميمي وهذه هي التهمة الموجهة له

الحكومة تنعى الروائي السوري الكبير حنا مينه

الحكومة تنعى الروائي السوري الكبير حنا مينه

الشرق الأوسط: الرئيس عباس سيفرض خصومات مالية جديدة على قطاع غزة

الشرق الأوسط: الرئيس عباس سيفرض خصومات مالية جديدة على قطاع غزة

منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات ترامب بشان القدس لاقيمة لها

منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات ترامب بشان القدس لاقيمة لها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مصرع مواطن بحادث سير في نابلس

مصرع مواطن بحادث سير في نابلس

الحكومة تنعى الروائي السوري الكبير حنا مينه

الحكومة تنعى الروائي السوري الكبير حنا مينه

الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينين تنعى الروائي حنا مينه

الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينين تنعى الروائي حنا مينه

الوزير الحساينة يزور حجاج فلسطين في مشاعر منى لتفقد أحوالهم

الوزير الحساينة يزور حجاج فلسطين في مشاعر منى لتفقد أحوالهم

الافراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط قاسية

الافراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط قاسية

معبر الكرامة يعمل 24 ساعة اليوم

معبر الكرامة يعمل 24 ساعة اليوم

&#34;الثقافة&#34; تنعى الروائي السوري &#34;حنا مينة&#34;

"الثقافة" تنعى الروائي السوري "حنا مينة"

منوعات

فيديو: مشاعل الشحي تبكي بحرقة بسبب زوجها.. لن تصدق السبب

فيديو: مشاعل الشحي تبكي بحرقة بسبب زوجها.. لن تصدق السبب

شاهد كيم كارداشيان بفستان مثير وزوجها بشبشب صغير في قدميه

شاهد كيم كارداشيان بفستان مثير وزوجها بشبشب صغير في قدميه

شاهد كيف عاقبت روان بن حسين شابًا شتمها بشرفها

شاهد كيف عاقبت روان بن حسين شابًا شتمها بشرفها

صور: هل ريم البارودى وحسين فهمى سيتزوجان؟.. والانترنت يشتعل بالتعليقات

صور: هل ريم البارودى وحسين فهمى سيتزوجان؟.. والانترنت يشتعل بالتعليقات

المُهرة البحرينية تعود بعد حبس زوجها بـ&#34;غسيل الأمول&#34; و&#34;المخدرات&#34;

المُهرة البحرينية تعود بعد حبس زوجها بـ"غسيل الأمول" و"المخدرات"

فيديو: حلا نورة تبكي بحرقة.. سأرفع قضية &#34;عقوق الوالدين&#34; على أقاربي

فيديو: حلا نورة تبكي بحرقة.. سأرفع قضية "عقوق الوالدين" على أقاربي

بسبب &#34;الدورة الشهرية&#34;.. صوفي تيرنر في أحضان خطيبها بموقف حرج بالشارع

بسبب "الدورة الشهرية".. صوفي تيرنر في أحضان خطيبها بموقف حرج بالشارع

فيديو: محمد رمضان.. علم النفس اتهمه بـ&#34;جنون العظمة&#34;.. و&#34;البودى جارد&#34; يضرب جمهوره

فيديو: محمد رمضان.. علم النفس اتهمه بـ"جنون العظمة".. و"البودى جارد" يضرب جمهوره

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

عربي

ابن سلمان قدم عرضاً بشأن حزب الله وإيران.. والأسد رفض

ابن سلمان قدم عرضاً بشأن حزب الله وإيران.. والأسد رفض

الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية في مران معقل زعيم الحوثيين

الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية في مران معقل زعيم الحوثيين

هيئات حقوقية: خمسة نشطاء سعوديين مهددون بالإعدام

هيئات حقوقية: خمسة نشطاء سعوديين مهددون بالإعدام

الحكيم يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية

الحكيم يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية