شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تجارة الأسلحة

فلسطين تشارك لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تجارة الأسلحة
رام الله - دنيا الوطن
شارك مساعد وزير خارجية دولة فلسطين للعلاقات متعددة الاطراف السفير عمار حجازي، ممثلا عن دولة فلسطين، في مؤتمر الدول الأطراف الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة المنعقد حاليا في طوكيو باليابان، وذلك للمرة الاولى بعد دخول عضوية دولة فلسطين حيز النفاذ مؤخرا في أذار/ مارس 2018.

وعبر السفير حجازي عن الفخر لدولة فلسطين ان تكون الدولة 94 والأولى في الشرق الاوسط التي تنضم الى هذه الاتفاقية الهامة، والتي تعتبر جزءا من منظومة القانون الدولي لنزع السلاح، وتنظيم الاتجار به، وعدم نقله لتلك الدول والجهات التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاحتلال، وخاصة في الوقت الذي تغرق فيه منطقتنا في أتون النزاعات، والاحتلال العسكري، الأمر الذي يجعل من نزع السلاح والتقيد بمبادىء الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية، ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأشار السفير حجازي الى ضرورة التزام الدول باحترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الانساني، وأنه ينبغي على جميع الدول التوقف عن دعم أي دولة تنتهك أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي وقف تجارة الأسلحة إلى الدول التي تنتهك التزاماتها الدولية، وخاصة تلك التي ترضخ دولا اخرى لاحتلالها العسكري، وفي نفس الوقت رفض شراء الاسلحة من هذه الدول.

وشدد على ان الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات المتعددة الاطراف يجب الا يكون اختياريا، وهو حجر الزاوية في حماية العالم من الفوضى والنزاعات وغياب القانون. 

وأضاف ان دولة فلسطين تدعم تطبيق هذه الاتفاقية، وضرورة ان تصبح مبادئ هذه الاتفاقية عرفا دوليا، وان تكون عالمية الانتشار، وذلك حماية للإنسانية، باعتبار واجب الدول امام ضحايا الحروب، والارهاب والعنف، وقال: "نحن مدينون بذلك، لكل من يرغب للعيش بسلام."

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