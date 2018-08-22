شؤون فلسطينية

الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينين تنعى الروائي حنا مينه

الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينين تنعى الروائي حنا مينه
رام الله - دنيا الوطن
 نعت الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء  الفلسطينيين في بيان صدر عنها أمس الجمعة الروائي والمفكر العربي الكبير حنا مينه الذي اثرى منذ أربعينيات القرن الماضي المشهد الروائي و الثقافي العربي بمجموعة من الإصدارات النوعية في الرواية و القصة و السيرة الذاتية.

وكان كتابه " كيف حملت القلم " بوصلة للكتاب و المبدعين الشبان و خلاصته أن المراس و الموهبة لا ينفصلان، فلا يمكن للموهبة أن تنجح دون أن يشمر صاحبها عن ساعد قلمه و يجرّب ثم يجرّب، بالاستناد إلى خبراته و تفاعله الجدلي مع وجوده الاجتماعي.

  وقالت الأمانة العامة:" إنّ الكتّاب و الأدباء الفلسطينيين وهم يودعون هذه القامة الإبداعية الباسقة، يؤكدون على إنّ إرث مينه سيظل خالداً بمضمونه العميق و شكله الفني البديع الذي احدث تجديداً في الرواية العربية، و قدمها للأجيال في إطار تجريبي خلخل القوالب الجامدة و حرك الرواية، لتموج بين النثر و الشعر  و النص المسرحي، فكان كاتباً بحاراً في سلسلة من الأعمال الروائية الخالدة، وكان مناضلاً سرياً في " الثلج يأتي من النافذة" و كان قلمه - كاميرا شديدة الالتقاط و الدقة في " الياطر " ، أما في القراءات النقدية فقد أعطى ناظم حكمت حقه في كتاب " السجن، المرأة الحياة "، لكن ليس بلغة التصفيق وإنما بلغة النقد .

لقد كتب مينه بحسه الوطني و القومي و الإنساني، ودفع في مرحلة ما من عمره ثمناً باهظاً على المستوى الشخصي ، عندما نفي عشر سنوات خارج الوطن ، بيد أنه عندما عاد إلى سوريا ظل مؤمناً بأن لا قيمة لقُطر عربي دون الأقطار الاخرى، و بالتالي استمر مخلصاً ووفياً لوطنه سوريا تماماً كوفائه و إخلاصه للعروبة من المحيط إلى الخليج " .

وختمت الامانة العامة بيانها بالقول:" رحل مينه لكنه مستمر معنا وفي ضمائرنا كاتباً و روائياً و مبدعاً و مفكراً كبيراً و عروبياً ارتوى من  ينابيع و طنيته و قوميته التي ما انفك يشرب منها ويغذيها بالتالي فكراً و إبداعاً".

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