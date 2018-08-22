الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينين تنعى الروائي حنا مينه

نعت الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في بيان صدر عنها أمس الجمعة الروائي والمفكر العربي الكبير حنا مينه الذي اثرى منذ أربعينيات القرن الماضي المشهد الروائي و الثقافي العربي بمجموعة من الإصدارات النوعية في الرواية و القصة و السيرة الذاتية.





وكان كتابه " كيف حملت القلم " بوصلة للكتاب و المبدعين الشبان و خلاصته أن المراس و الموهبة لا ينفصلان، فلا يمكن للموهبة أن تنجح دون أن يشمر صاحبها عن ساعد قلمه و يجرّب ثم يجرّب، بالاستناد إلى خبراته و تفاعله الجدلي مع وجوده الاجتماعي.





وقالت الأمانة العامة:" إنّ الكتّاب و الأدباء الفلسطينيين وهم يودعون هذه القامة الإبداعية الباسقة، يؤكدون على إنّ إرث مينه سيظل خالداً بمضمونه العميق و شكله الفني البديع الذي احدث تجديداً في الرواية العربية، و قدمها للأجيال في إطار تجريبي خلخل القوالب الجامدة و حرك الرواية، لتموج بين النثر و الشعر و النص المسرحي، فكان كاتباً بحاراً في سلسلة من الأعمال الروائية الخالدة، وكان مناضلاً سرياً في " الثلج يأتي من النافذة" و كان قلمه - كاميرا شديدة الالتقاط و الدقة في " الياطر " ، أما في القراءات النقدية فقد أعطى ناظم حكمت حقه في كتاب " السجن، المرأة الحياة "، لكن ليس بلغة التصفيق وإنما بلغة النقد .





لقد كتب مينه بحسه الوطني و القومي و الإنساني، ودفع في مرحلة ما من عمره ثمناً باهظاً على المستوى الشخصي ، عندما نفي عشر سنوات خارج الوطن ، بيد أنه عندما عاد إلى سوريا ظل مؤمناً بأن لا قيمة لقُطر عربي دون الأقطار الاخرى، و بالتالي استمر مخلصاً ووفياً لوطنه سوريا تماماً كوفائه و إخلاصه للعروبة من المحيط إلى الخليج " .





وختمت الامانة العامة بيانها بالقول:" رحل مينه لكنه مستمر معنا وفي ضمائرنا كاتباً و روائياً و مبدعاً و مفكراً كبيراً و عروبياً ارتوى من ينابيع و طنيته و قوميته التي ما انفك يشرب منها ويغذيها بالتالي فكراً و إبداعاً".

رام الله - دنيا الوطن