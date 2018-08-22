الحكيم يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية

دعا رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم اليوم الأربعاء، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بعقد الجلسة الأولى للبرلمان.





وقال الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الأضحى في بغداد: "إعادة الاصطفاف المذهبي والقومي سيعيد العراق للمربع الأول"، "داعيا إلى ترك الشخصنة وإبعادها عن أجواء تشكيل الحكومة" بحسب موقع "روسيا اليوم".





كما طالب قادة الأحزاب والتيارات بوضع مصلحة العراق وأمن شعبه فوق كل اعتبار، وأضاف: "تحديد 3 خيارات بشأن الحكومة المقبلة بينها الذهاب للمعارضة البناءة، ولن نخجل ولا نبالي بأي خطوة أمام مصالح وثقة شعبنا وجماهيرنا".





وجدد عمار الحكيم دعوته للقوى المتصدرة للمشهد الانتخابي تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة، وتابع: "سنعمل جاهدين على تمكين الشباب في مواقع الدولة".





وتشهد الساحة العراقية مشاورات ماراثونية بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد المجلس النيابي بهدف تشكيل الكتلة الأكبر، وسط تعدد أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء.





وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت الشهر الجاري عن مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة.

رام الله - دنيا الوطن