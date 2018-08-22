عربي

الحكيم يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية

الحكيم يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم اليوم الأربعاء، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بعقد الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الأضحى في بغداد: "إعادة الاصطفاف المذهبي والقومي سيعيد العراق للمربع الأول"، "داعيا إلى ترك الشخصنة وإبعادها عن أجواء تشكيل الحكومة" بحسب موقع "روسيا اليوم".

كما طالب قادة الأحزاب والتيارات بوضع مصلحة العراق وأمن شعبه فوق كل اعتبار، وأضاف: "تحديد 3 خيارات بشأن الحكومة المقبلة بينها الذهاب للمعارضة البناءة، ولن نخجل ولا نبالي بأي خطوة أمام مصالح وثقة شعبنا وجماهيرنا".

وجدد عمار الحكيم دعوته للقوى المتصدرة للمشهد الانتخابي تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة، وتابع: "سنعمل جاهدين على تمكين الشباب في مواقع الدولة".

وتشهد الساحة العراقية مشاورات ماراثونية بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد المجلس النيابي بهدف تشكيل الكتلة الأكبر، وسط تعدد أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت الشهر الجاري عن مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة.

أخبار ذات صلة

هيئات حقوقية: خمسة نشطاء سعوديين مهددون بالإعدام

هيئات حقوقية: خمسة نشطاء سعوديين مهددون بالإعدام

المغرب تقرّ قانون التجنيد الإلزامي للذكور والإناث

المغرب تقرّ قانون التجنيد الإلزامي للذكور والإناث

صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا

صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا

فيديو: الحريري على مائدة غداء الملك سلمان

فيديو: الحريري على مائدة غداء الملك سلمان

البحرين توقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

البحرين توقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق

المغرب يعيد التجنيد الإجباري

المغرب يعيد التجنيد الإجباري

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينين تنعى الروائي حنا مينه

الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينين تنعى الروائي حنا مينه

الوزير الحساينة يزور حجاج فلسطين في مشاعر منى لتفقد أحوالهم

الوزير الحساينة يزور حجاج فلسطين في مشاعر منى لتفقد أحوالهم

الافراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط قاسية

الافراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط قاسية

&#34;الثقافة&#34; تنعى الروائي السوري &#34;حنا مينة&#34;

"الثقافة" تنعى الروائي السوري "حنا مينة"

الاحتلال يفرج عن 3 شبان من أم الفحم بشرط الابعاد عن القدس

الاحتلال يفرج عن 3 شبان من أم الفحم بشرط الابعاد عن القدس

توغل إسرائيلي محدود شرق مدينة غزة

توغل إسرائيلي محدود شرق مدينة غزة

حماس: مسيرات العودة لن يتخلى عنها أحد

حماس: مسيرات العودة لن يتخلى عنها أحد

منوعات

فيديو: حلا نورة تبكي بحرقة.. سأرفع قضية &#34;عقوق الوالدين&#34; على أقاربي

فيديو: حلا نورة تبكي بحرقة.. سأرفع قضية "عقوق الوالدين" على أقاربي

بسبب &#34;الدورة الشهرية&#34;.. صوفي تيرنر في أحضان خطيبها بموقف حرج بالشارع

بسبب "الدورة الشهرية".. صوفي تيرنر في أحضان خطيبها بموقف حرج بالشارع

فيديو: محمد رمضان.. علم النفس اتهمه بـ&#34;جنون العظمة&#34;.. و&#34;البودى جارد&#34; يضرب جمهوره

فيديو: محمد رمضان.. علم النفس اتهمه بـ"جنون العظمة".. و"البودى جارد" يضرب جمهوره

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية &#34;كيكي&#34; بشورت كاجوال

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "كيكي" بشورت كاجوال

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان &#34;شيريهان&#34; مرة أخرى؟

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان "شيريهان" مرة أخرى؟

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و&#34;دلوعتي&#34; وضعته بموقف محرج

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و"دلوعتي" وضعته بموقف محرج

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب &#34;النقود&#34;

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب "النقود"

عربي

هيئات حقوقية: خمسة نشطاء سعوديين مهددون بالإعدام

هيئات حقوقية: خمسة نشطاء سعوديين مهددون بالإعدام

الحكيم يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية

الحكيم يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية

صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا

صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا

فيديو: الحريري على مائدة غداء الملك سلمان

فيديو: الحريري على مائدة غداء الملك سلمان