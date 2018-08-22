1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية قريبا

من المقرّر أن تصادق ما تسمى بالإدارة المدنيّة للاحتلال في الضفة الغربية،اليوم الأربعاء، على بناء 2000 وحدة استيطانيّة، منها 1000 وحدة استيطانيّة جديدة بالكامل.





ووفقًا لما ذكرته "شركة الأخبار" (القناة الثانية سابقًا)، فإنّ مئات من بين الوحدات الاستيطانية ستبنى في مستوطنة آدم، التي قتل بها الشهر الماضي مستوطن طعنًا.





وستتوزع المستوطنات الأخرى على عدد من المستوطنات، على الشكل التالي: 55 وحدة في مستوطنة بيت إيل، و200 وحدة في مستوطنة معالي أفريم، و30 وحدة في مستوطنة عتنائيل، جنوب الخليل، بالإضافة إلى مئات الوحدات في مستوطنات ألفي منشي، وبيت آريه.





وكانت بلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، عن توصلهما لاتفاقات تبنى في إطارها 20 ألف "وحدة سكنيّة" جديدة في القدس، بالإضافة بناء مناطق صناعية وتجارية وفنادق جديدة على مساحة 3 ملايين متر مربّع، تتوزّع على عدّة مناطق في المدينة، منها: مشروع الدخول للمدينة، محور بيغين، غفعات رام، بيسغات زئيف، المالحة، كريات يوفيل، التلة الفرنسية ومناطق أخرى.





كما ستخصص بلدية الاحتلال أكثر من مليار شيكل لتجديد البنية التحتية والمناطق العامّة في المدينة، منها في الأحياء المحتلة عام 67.





وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الحكومة الإسرائيلية قررت توسيع حي على وشك الإنشاء في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ليشمل بناء 650 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة عوضا عن 296 وحدة تمت المصادقة عليها في وقت سابق.

رام الله - دنيا الوطن