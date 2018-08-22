الوزير الحساينة يزور حجاج فلسطين في مشاعر منى لتفقد أحوالهم



وشكر الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزارء الدكتور رامي حمد الله - المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة المملكة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج .



والتقى الوزير الحساينة خلال زيارتهم جموع الحجاج من الضفة وغزة والقدس واطمئن على أحوالهم خلال تأديتهم مناسك الحج مثمنا جهود وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ولجان الحج المشرفة على خدمة ضيوف الرحمن .







والتقى الوزير الحساينة خلال زيارتهم جموع الحجاج من الضفة وغزة والقدس واطمئن على أحوالهم خلال تأديتهم مناسك الحج مثمنا جهود وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ولجان الحج المشرفة على خدمة ضيوف الرحمن .

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة مخيمات حجاج فلسطين في مشاعر منى وتفقد أحوالهم واطمئن عليهم .