شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يزور حجاج فلسطين في مشاعر منى لتفقد أحوالهم

الوزير الحساينة يزور حجاج فلسطين في مشاعر منى لتفقد أحوالهم
وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة مخيمات حجاج فلسطين في مشاعر منى وتفقد أحوالهم واطمئن عليهم .

وشكر الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزارء الدكتور رامي حمد الله - المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة المملكة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج .

والتقى الوزير الحساينة خلال زيارتهم جموع الحجاج من الضفة وغزة والقدس واطمئن على أحوالهم خلال تأديتهم مناسك الحج مثمنا جهود وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ولجان الحج المشرفة على خدمة ضيوف الرحمن .



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