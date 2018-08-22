الافراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط قاسية

أفرجت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، عن مدير مكتب قناة القدس في الضفة الغربية الصحفي علاء الريماوي، من معتقل "عوفر" العسكري، بشروط قاسية.





وجاء الإفراج عن الريماوي بشروط قاسية، تمثلت بدفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، وعدم مغادرة مكان سكنه، ومنعه من ممارسة عمله الصحفي لمدة شهرين.





يذكر أن الاحتلال اعتقل الأسير الريماوي بتاريخ 30 يوليو الماضي، مع ثلاثة صحفيين آخرين أُفرج عنهم لاحقاً بشروط، بدعوى عملهم في فضائية القدس.





وكانت محكمة "عوفر" قضت بالإفراج عن الريماوي بعد رفضها 3 مرات استئناف تقدمت به النيابة العسكرية الإسرائيلية ضد قرارات باطلاق سراحه، واعتبر آنذك، أن قناة "القدس" منظمة "إرهابية" وحظر عملها.

رام الله - دنيا الوطن