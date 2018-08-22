دولي

بولتون: روسيا لا تستطيع إخراج إيران من سورية

بولتون: روسيا لا تستطيع إخراج إيران من سورية
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار للأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يستطيع إخراج القوات الإيرانية من سورية.

وقال بولتون إن روسيا "عالقة" في سورية، وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفا ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سورية.

وأضاف أن الاتصالات الأميركية مع روسيا لم تشمل أي تفاهم بشأن هجوم القوات الحكومية السورية على مقاتلي المعارضة في إدلب. لكنه حذر من أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية هناك.

بولتون ينسق مع نتنياهو المواقف المستقبلية من إيران وسورية
جدد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، التزام بلاده للحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي وضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وتعهد واشنطن بمواصلة حملتها ضد المشروع النووي الإيراني.

 
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "رويترز"، خلال زيارته للقدس، علما أن بولتون اجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مطلع الأسبوع.

وقال بولتون إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران كانت فعالة أكثر من المتوقع. وبحسبه فإن "للعقوبات تأثير جدي على الاقتصاد الإيراني، وعلى الرأي العام في إيران".

وتابع "كان تأثير العقوبات أقوى من التوقعات، ولكن النشاط الإيراني في المنطقة لا يزال قتاليا: ما يفعلونه في العراق وسورية ولبنان مع حزب الله واليمن والتهديدات على مضيق هرمز وتهديد حركة السفن التجارية"، على حد تعبيره.

وفي حديثه عن الاستعدادات في أوروبا لمواصلة التجارة مع إيران، قال بولتون إن واشنطن تتوقع أن يدرك الأوروبيون، بشكل واضح، كما يدرك ذلك رجال الأعمال في كافة أنحاء أوروبا، أن الاختيار هو القيام بأعمال تجارية بين إيران أو بين الولايات المتحدة".

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