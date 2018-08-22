معبر الكرامة يعمل 24 ساعة اليوم

من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاربعاء "ثاني ايام عيد الأضحى" كالمعتاد من الساعة الـ 08:00 صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين.





وكانت الادارة العامة للمعابر اعلنت اغلاق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين أمس الثلاثاء اول ايام عيد الاضحى المبارك.





اما يوم السبت الموافق 25/08/2018 سيعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين .





ويعاد فتح المعبر الساعة الحادي عشرة ليلاً من مساء السبت لأستقبال حجاج بيت الله الحرام والمواطنين القادمين فقط ، على ان يعود العمل كالمعتاد صباح يوم الاحد الموافق 26/08/2018 من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين .

رام الله - دنيا الوطن