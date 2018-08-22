دولي

زلزال قوي يضرب شمال شرق فنزويلا

زلزال قوي يضرب شمال شرق فنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بشدة 7.3 درجات، ضرب شمال شرق فنزويلا، وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الهيئة "إن الزلزال كان على عمق 123 كيلومترا، ومركزه قريب من ساحل ولاية سوكري، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن ضحايا".

ولفتت إلى أن الهزة استمرت لعدة ثوان، ما تسبب بحالة من الذعر في العاصمة كاراكاس، وعلى وجه الخصوص بين القاطنين في الأبنية المرتفعة، التي تم اخلاء العديد منها؛ خوفا من حصول هزات ارتدادية، أو إصابتها بتصدعات.

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي ضرب فيها زلزال بهذه القوة فنزويلا كانت في العام 1997، عندما قتل 73 شخصا في زلزال بلغت قوته 7 درجات في ولاية سوكري، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وقبل 30 عاما قتل 200 شخص جراء زلزال بقوة 6,7 درجات ضرب كراكاس.

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