توغل إسرائيلي محدود شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنتوغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود صباح اليوم الأربعاء، شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.وذكرت مصادر محلية أن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية، توغلت لمسافة محدودة عبر بوابة عسكرية بمنطقة "ملكة" شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة وشرعت بأعمال تجريف.