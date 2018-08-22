توغل إسرائيلي محدود شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود صباح اليوم الأربعاء، شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية أن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية، توغلت لمسافة محدودة عبر بوابة عسكرية بمنطقة "ملكة" شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة وشرعت بأعمال تجريف.
توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود صباح اليوم الأربعاء، شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية أن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية، توغلت لمسافة محدودة عبر بوابة عسكرية بمنطقة "ملكة" شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة وشرعت بأعمال تجريف.
التعليقات