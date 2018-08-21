شؤون فلسطينية

حماس: مسيرات العودة لن يتخلى عنها أحد

حماس: مسيرات العودة لن يتخلى عنها أحد
مسيرات العودة الكبرى
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن "تحرير فلسطين ومواجهة المؤامرات وعلى رأسها مؤامرة صفقة القرن بحاجة ماسة إلى رص الصفوف وتوحيد الجبهة الوطنية الفلسطينية"، مشددة على أن "أقصر الطرق للمصالحة الوطنية الالتزام باتفاق 2011م، ورفع فوري للاجراءات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الأجواء لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي الجديد."

وأكدت حركة حماس في بيان صحفي في الذكرى الـ 49 لإحراق المسجد الأقصى أن "جوهر صراعنا مع المحتل يقوم على هدف أصيل وهو تحرير أرض فلسطين وفي قلبها المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها القدس، والمسجد الأقصى".

وشددت على أن" تحرير المسجد الأقصى لا يتم إلا بدفع الثمن، وأن حركة حماس وكل قوى شعبنا الحية قادرة على مواصلة النضال بكل الوسائل حتى تحرير فلسطين والقدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وبينت أن "مسيرات العودة وكسر الحصار هي إحدى إبداعات شعبنا التي لن يتخلى عنها أحد"، مؤكدة على العمل إلى" جانب كل أبناء شعبنا وقواه الحية لاستمرارها حتى تحقيق أهدافها في العودة وكسر الحصار."

وأوضحت أن "مشاورات الفصائل في القاهرة بالرعاية المصرية تهدف إلى كسر الحصار ووقف العدوان عن شعبنا المحاصر في قطاع غزة، بما يضمن حياة كريمة لشعبنا."

ووجهت حركة حماس التحية إلى" أهلنا الصامدين في وجه الهجمة الإسرائيلية، من فرسان شعبنا في القدس وفلسطينيي 48 الذين خاضوا المعارك البطولية للحيلولة دون الإجهاز على المسجد الأقصى، خاصة أهلنا الصامدين في الخان الأحمر وفي كل أنحاء فلسطين الذين يواجهون بما أوتوا من قوة هذه المؤامرة."حسب البيان

كما حيّت شهداء مسيرة العودة وجرحاها "الذين نزفوا الدماء الغزيرة ولاسيما في يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بتاريخ 2018/5/14م، والذين حالوا دون نجاح صفقة القرن في تصفية القضية الفلسطينية."

وجددت الحركة رفضها لانعقاد ما أسمتهم "المجالس الانفصالية" التي تعتبر تكريساً لشق الصف الوطني، على حد تعبير بيان حماس.

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