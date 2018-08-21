صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية: إن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أجرى أخيراً اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري بشار الأسد، بشكل سري، وجرى بحث في موضوع النازحين السوريين وسبل تسريع عودتهم إلى ديارهم.وأكدت الصحيفة، أن قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، اتصل برئيس الأركان في الجيش السوري، وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب، مهنئاً بمناسبة عيد الجيش في الأول من آب/ أغسطس، والذي يصادف أيضاً عيد الجيشين في البلدين.وجرى تشاور في التنسيق الأمني المشترك بين البلدين من خلال عمل مكتب التنسيق الأمني الذي يعمل بشكل متواصل في مجالات ضبط الحدود وحفظ الأمن على حدود كلا البلدين.