عربي

صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا

صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا
الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية: إن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أجرى أخيراً اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري بشار الأسد، بشكل سري، وجرى بحث في موضوع النازحين السوريين وسبل تسريع عودتهم إلى ديارهم.

وأكدت الصحيفة، أن قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، اتصل برئيس الأركان في الجيش السوري، وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب، مهنئاً بمناسبة عيد الجيش في الأول من آب/ أغسطس، والذي يصادف أيضاً عيد الجيشين في البلدين.

وجرى تشاور في التنسيق الأمني المشترك بين البلدين من خلال عمل مكتب التنسيق الأمني الذي يعمل بشكل متواصل في مجالات ضبط الحدود وحفظ الأمن على حدود كلا البلدين.

أخبار ذات صلة

فيديو: الحريري على مائدة غداء الملك سلمان

فيديو: الحريري على مائدة غداء الملك سلمان

البحرين توقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

البحرين توقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق

المغرب يعيد التجنيد الإجباري

المغرب يعيد التجنيد الإجباري

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق

مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق

مصر تشارك ثلاث دول تدريبات عسكرية بحرية

مصر تشارك ثلاث دول تدريبات عسكرية بحرية

صاروخ باليستي حوثي على السعودية في يوم عرفة

صاروخ باليستي حوثي على السعودية في يوم عرفة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تحكم بسجن شقيق عهد التميمي

سلطات الاحتلال تحكم بسجن شقيق عهد التميمي

د.غنام تستهل العيد بوضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وتكريم العاملين الميدانيين من الشرطه

د.غنام تستهل العيد بوضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وتكريم العاملين الميدانيين من الشرطه

البطش: إما أن يستعيد شعبنا حقوقه أو أننا سنُتعِب المستوطنين بغلاف غزة

البطش: إما أن يستعيد شعبنا حقوقه أو أننا سنُتعِب المستوطنين بغلاف غزة

فيديو: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء ذبح الأضاحي في مدينة غزة

فيديو: "دنيا الوطن" ترصد أجواء ذبح الأضاحي في مدينة غزة

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

حكومة الاحتلال تصادق على بناء 650 وحدة استيطانية جديدة قرب رام الله

حكومة الاحتلال تصادق على بناء 650 وحدة استيطانية جديدة قرب رام الله

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

﻿مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس

﻿مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس

منوعات

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية &#34;كيكي&#34; بشورت كاجوال

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "كيكي" بشورت كاجوال

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان &#34;شيريهان&#34; مرة أخرى؟

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان "شيريهان" مرة أخرى؟

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و&#34;دلوعتي&#34; وضعته بموقف محرج

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و"دلوعتي" وضعته بموقف محرج

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب &#34;النقود&#34;

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب "النقود"

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: &#34;المرض رجعلي.. ادعولي&#34;

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: "المرض رجعلي.. ادعولي"

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

عربي

صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا

صحيفة لبنانية: ميشال عون اتصل ببشار الأسد سرًا

فيديو: الحريري على مائدة غداء الملك سلمان

فيديو: الحريري على مائدة غداء الملك سلمان

البحرين توقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

البحرين توقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق