القواسمي: حديث "غازي حمد" عن الهدنة "سخيف ومضلل ومعيب"

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن حديث حماس عن هدنة مع إسرائيل، دون دفع ثمن سياسي، هو هراء وكذب وتضليل إعلامي لا ينطلي على أحد، وفق تعبيره.ورد القواسمي، على تصريحات غازي حمد الذي قال فيها: إن الهدنة اضطرارية ومؤقتة، واصفًا كلام حمد، بالـ"سخيف والمضلل والمعيب"، لأن هذه الهدنة هي تنفيذًا حرفيًا للمخطط الاسرائيلي الهادف لتدمير القضية الفلسطينية، وفق تعبيره.وقال القواسمي، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الثمن هو تمرير صفقة القرن، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية، وتحويل الانقسام الى إنفصال، وتنفيذ المخطط الاسرائيلي الهادف الى السيطرة على القدس والضفة الغربية، ومنع إمكانية أي انسحاب إسرائيلي من أراضي دولة فلسطين.وشدد القواسمي، على أن حماس كانت تعتبر التهدئة قبل العام 2007 خيانة، واليوم تتفاوض على هدنة طويلة الأمد ضمن اتفاقيات أمنية مقابل مساعدات إنسانية، الأمر الذي يعتبر تهديدًا حقيقيًا للهوية الوطنية الفلسطينية، وتنفيذًا حرفيًا لصفقة القرن، وفصلًا لقطاع غزة ورصاصة في قلب الدولة الفلسطينية، وموافقة ضمنية غلى شطب حق.