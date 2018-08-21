شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تحكم بسجن شقيق عهد التميمي

سلطات الاحتلال تحكم بسجن شقيق عهد التميمي
عهد التميمي وشقيقها وعد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بسجن وعد التميمي شقيق الفتاة عهد، بزعم رشقه لجندي إسرائيلي بالحجارة.

ووفق ما نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن المحكمة، فقد زعمت أن وعد التميمي "شقيق عهد"، اعترف بقيامه خلال مواجهات في حدثت في شهر آذار/ مارس 2017، أنه ألقى حجارة على جنودإسرائيلين.

وورد في وثيقة المحكمة أنه بما أن وعد التميمي تلقى حكماً مع وقف التنفيذ لرشقه بالحجارة عناصر من الجيش، حكم عليه بالسجن 14 شهراً جراء حادثة العام 2017 كجزء من اتفاق لتخفيف العقوبة.

يذكر، أنه قط أطلق سراح شقيقته عهد، الشهر الماضي، بعدما قضت ثمانية شهور في السجن لصفعها جنديين إسرائيليين قاما باقتحام منزلها في قرية النبي صالح، برام الله.

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