البحرين توقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين إلى أراضيها.ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية)، عن الداخلية البحرينية، قولها: إنه "تقرر إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين نتيجة تمادي السلطات القطرية في التصرفات العدائية لمملكة البحرين"، وفق تعبيرها.وأضافت الداخلية: "الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار والعلاقات معه لا يمكن أن تتضرر جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق أو مبادئ القانون الدولي".واستثنى القرار البحريني، الطلبة القطريين الذين يدرسون بالمملكة، وكذلك من يحملون تأشيرات مازالت سارية.