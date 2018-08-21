الإسرائيليون يعارضون اتفاق التهدئة مع حماس

رام الله - دنيا الوطنأشار استطلاع أجراه معهد (بانيلس) الإسرائيلي، إلى أن معظم الإسرائيليين، ويقدروا بنحو %40 يعارضون الاتفاق، بينما يؤيده 27%.ووفقًا لما نقله موقع (المصدر) عن المعهد، فقد كانت نسبة المؤيدين والمعارضين من حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الحكومة نتنياهو، شبيهة، فيما أعرب 33% من المستطلَعة آراؤهم "أن ليس لديهم رأي" حول الموضوع، أي رفضوا الحديث عن التهدئة.إلى ذلك، ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتفوق على الآخرين بشكل ملحوظ في الاستطلاعات، حيث حصل حزب الليكود الذي يرأسه في الاستطلاع على 33 مقعدًا، بينما حصل حزب هناك مستقبل على 20 مقعدًا فقط.