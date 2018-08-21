د.غنام تستهل العيد بوضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وتكريم العاملين الميدانيين من الشرطه

رام الله - دنيا الوطناستهلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام وإلى جانبها قائد الامن الوطني في المحافظة العميد امين فوالحة ومدير شرطة المحافظة العقيد طارق الحاج ومدير الارتباط العسكري في المحافظة المقدم زاهر ابو شمط بوضع اكليل الزهور على ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات ومعايدة دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله والقيادة الفلسطينية، مؤكدة على أن أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال لينعموا بالحرية مع ذويهم ومحبيهم.وقامت المحافظ والهيئة الأمنية بوضع أكاليل الزهور على صرح الشهداء وضريح شهداء الجيش الاردني في مقبرة البيرة بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور جمال محيسن والوزير موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير احمد عساف وعدد من الشخصيات الاعتبارية، حيث قاموا جميعا بقراءة الفاتحة أيضا على قبري القائد المرحوم صخر حبش والقائد المرحوم هاني الحسن مؤكدين أن الوفاء لقادتنا التاريخيين هو وفاء لنهجهم وعهد على مواصلة الدرب الذي بدأوه.واعتبرت المحافظ غنام أن صمت العالم أمام إصرار الاحتلال على سلب الفلسطينيين حقوقهم وحرياتهم وأفراحهم هو اشتراك باستهداف الكل الفلسطيني، مشيرة الى أن السواد الأعظم من شعبنا وأسرنا يستقبلون الأعياد بالدموع نظرا لافتقادهم فلذات أكبادهم الذين يحرمون من أبسط حقوق الإنسان في أقبية السجان الغاصب، أو يعطرون الأرض بعبق دماءهم التي سالت في سبيل ملحمة نضالية عنوانها فلسطين.وتقدمت المحافظ بأسمى آيات التهنئة والمباركة لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنية أن يعيده الله علينا جميعا وقد تحققت أمانينا وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير كافة الأسرى والأسيرات من أقبية السجان لينعمون بالحرية بين أسرهم وأبناء شعبهم.وعايدت المحافظ عدد من عائلات الأسرى وتفقدت أسرهم، مشددة على أن أسرانا عنوان الصمود والتحدي والإرادة ولا يمكن أن نتصور أي حل مستقبلي دون الإفراج الكامل عنهم، مطالبة العالم أجمع بوقفة جدية تنهي معاناة شهدائنا الأحياء في باستيلات القهر الإحتلالية، مؤكدة أن أعيادنا وأفراحنا تبقى منقوصة طالما هناك أسرى وأسيرات في السجون.كما وعايدت أفراد وضباط الشرطة المتواجدين في الميدان، موجهة من خلالهم التحية لكامل قوى الأمن الذين يوصلون الليل بالنهار بكامل الظروف وبالأعياد بعيدا عن أسرهم خدمة لمواطنينا.