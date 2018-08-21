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فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق
رام الله - دنيا الوطن
أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، في جامع الروضة بالعاصمة السورية دمشق، واستمع بعدها إلى خطبة العيد.

وأكيد الخطيب على المعاني السامية لعيد الأضحى المبارك والتي تملأ النفوس طمأنينة، والقلوب سكينة والأرواح سلاما، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).


 



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