(معاريف): صفقة القرن ستبصر النور قريبا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن موعد متوقع موعدا لطرح مبادرة الإدارة الأمريكية لعملية السلام والتي تعرف إعلاميا بإسم (صفقة القرن).ووفقا للصحيفة، فإن فريق ترامب يطمح لتقديم (صفقة القرن) بشكل موازٍ لخطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.ووفقا للمصدر الذي نقلت عنه الصحيفة، لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، أم أن الرئيس الأمريكي سيعرض بنفسه بنود الصفقة خلال خطابه أمام الجمعية العامة.