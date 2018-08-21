قتلى ومفقودون في فيضان إيطاليا "المفاجئ"



وبحسب إدارة الأمن فإن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعتين تضم كل منهما 18 شخصاً.



من جهتها أفادت "صحيفة كورييري ديلا سيرا" أن القتلى الثمانية هم أربعة رجال وأربع نساء، مشيرة إلى أنه بين الناجين الـ23 هناك طفلان بينهما فتاة أصيبت بانخفاض في حرارة الجسم مما استدعى نقلها على متن طوافة إلى المستشفى.



وأعلن قائد الحماية المحلية في المقاطعة كارلو تانسي أن وحداته استقدمت كشّافات ضوئية ضخمة لمواصلة عمليات البحث خلال الليل.



وكان هواة المشي في الطبيعة يسيرون قرب جدول راغانيلو في متنزه بولينو الوطني حين وقعت الكارثة، بحسب الاعلام المحلي.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الإيطالية، أمس الاثنين، عن مقتل ثمانية من هواة المشي في الطبيعة، ولا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين، إثر فيضان جدول جبلي فجأة في منطقة كالابريا في جنوب البلاد.وقال متحدث باسم وحدة الحماية المدنية المحلية "لدينا رسميا ثمانية قتلى، ولكن لا يمكننا أن نستبعد إمكانية أن ترتفع هذه الحصيلة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث قوله: "وفقاً لمعلوماتنا فقد كان هناك حوالى 30 شخصا في المكان ضمن ثلاث مجموعات".ولاحقاً خلال المساء أكدت إدارة الأمن في كوزينتسا، عاصمة مقاطعة كالابريا، حصيلة القتلى الثمانية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إنقاذ ما مجموعه 23 شخصاً وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على خمسة مفقودين.