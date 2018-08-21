ميلانيا ترامب تتوجه "وحدها" إلى أفريقيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستقوم في وقت لاحق من العام الجاري، لوحدها، بجولة في أفريقيا، مشيراً الى أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن الأمكنة التي ستشملها هذه الجولة وموعد حصولها.وقالت ميلانيا في بيان لها: "ستكون هذه المرة الأولى التي أسافر فيها إلى أفريقيا، وأنا متحمّسة للتعرّف الى القضايا المتعلّقة بالأطفال في جميع أنحاء القارة، وفي الوقت نفسه للتعرّف الى ثقافتها وتاريخها الثري".وسبق لميلانيا التي رافقت زوجها في العديد من الرحلات الخارجية، أن سافرت منفردةً إلى كندا في زيارة رسميّة.ونقلت (فرانس برس) عن ترامب في بيانها "أتطلّع إلى تسليط الضوء على العمل الإنساني وبرامج التنمية الناجحة التي يجري تنفيذها في العديد من البلدان" الأفريقية.