البطش: إما أن يستعيد شعبنا حقوقه أو أننا سنُتعِب المستوطنين بغلاف غزة

قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي: "إما أن يعيش الأهالي في قطاع غزة براحة، واستعادة حقوقهم، أو سنتعب ولكننا سنُتعب المستوطنين في غلاف غزة".





وقال البطش في لقاء خاص عبر "دنيا الوطن": "إن أي تثبيت للتهدئة كما يريدها المجتمع الدولي يجب ان تكون متبادلة ومتزامنة، ونحن سنلتزم بالتهدئة، بمقدام التزام الاحتلال الاسرائيلي بها".

















خاص دنيا الوطنأكد البطش، على أهمية إنهاء الحصار عن قطاع غزة، ومواصلة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.