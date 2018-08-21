شؤون فلسطينية

البطش: إما أن يستعيد شعبنا حقوقه أو أننا سنُتعِب المستوطنين بغلاف غزة

البطش: إما أن يستعيد شعبنا حقوقه أو أننا سنُتعِب المستوطنين بغلاف غزة
خاص دنيا الوطن
قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي: "إما أن يعيش الأهالي في قطاع غزة براحة، واستعادة حقوقهم، أو سنتعب ولكننا سنُتعب المستوطنين في غلاف غزة".

وقال البطش في لقاء خاص عبر "دنيا الوطن": "إن أي تثبيت للتهدئة كما يريدها المجتمع الدولي يجب ان تكون متبادلة ومتزامنة، ونحن سنلتزم بالتهدئة، بمقدام التزام الاحتلال الاسرائيلي بها".

أكد البطش، على أهمية إنهاء الحصار عن قطاع غزة، ومواصلة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.


 


أخبار ذات صلة

د.غنام تستهل العيد بوضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وتكريم العاملين الميدانيين من الشرطه

د.غنام تستهل العيد بوضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وتكريم العاملين الميدانيين من الشرطه

(معاريف): صفقة القرن ستبصر النور قريبا

(معاريف): صفقة القرن ستبصر النور قريبا

فيديو: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء ذبح الأضاحي في مدينة غزة

فيديو: "دنيا الوطن" ترصد أجواء ذبح الأضاحي في مدينة غزة

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

الثلاثاء: أجواء غائمة جزائياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الثلاثاء: أجواء غائمة جزائياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

حكومة الاحتلال تصادق على بناء 650 وحدة استيطانية جديدة قرب رام الله

حكومة الاحتلال تصادق على بناء 650 وحدة استيطانية جديدة قرب رام الله

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

﻿مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس

﻿مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

د.غنام تستهل العيد بوضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وتكريم العاملين الميدانيين من الشرطه

د.غنام تستهل العيد بوضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وتكريم العاملين الميدانيين من الشرطه

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

الثلاثاء: أجواء غائمة جزائياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الثلاثاء: أجواء غائمة جزائياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

الحكومة تطالب الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم اللازم لحماية &#34;الاقصى&#34;

الحكومة تطالب الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم اللازم لحماية "الاقصى"

صباح اليوم.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم اطلاقه النار تجاه جنود الاحتلال شمال القطاع

صباح اليوم.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم اطلاقه النار تجاه جنود الاحتلال شمال القطاع

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

منوعات

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية &#34;كيكي&#34; بشورت كاجوال

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "كيكي" بشورت كاجوال

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان &#34;شيريهان&#34; مرة أخرى؟

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان "شيريهان" مرة أخرى؟

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و&#34;دلوعتي&#34; وضعته بموقف محرج

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و"دلوعتي" وضعته بموقف محرج

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب &#34;النقود&#34;

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب "النقود"

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: &#34;المرض رجعلي.. ادعولي&#34;

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: "المرض رجعلي.. ادعولي"

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

عربي

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق

فيديو: الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الروضة بدمشق

المغرب يعيد التجنيد الإجباري

المغرب يعيد التجنيد الإجباري

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق

مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق