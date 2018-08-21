100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى نحو 100 ألف مصل صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.وقال فراس الدبس مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف: "إن ما يقارب 100 الف مصل ادوا صلاة العيد بالمسجد الاقصى المبارك"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وشهد المسجد الأقصى حضور المصلين من عدة بلدات عربية من الشمال والجليل والمثلث والنقب لأداء صلاة العيد.