الثلاثاء: أجواء غائمة جزائياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 29-20 30-21 بيت لحم 30-20 29-20 30-21 رام الله والبيرة 28-19 27-19 28-20 طولكرم 32-25 31-25 32-25 نابلس 31-21 30-21 31-22 قلقيلية 32-25 31-25 32-25 جنين 34-23 33-23 34-23 سلفيت 30-20 29-20 30-21 طوباس 34-23 33-23 34-23 روابي 31-20 30-20 31-21 الخليل 29-19 28-19 29-20 غزه 30-26 30-26 30-26 أريحا 40-27 39-27 40-27 خانيونس 30-26 30-26 30-26 الأغوار الشمالية 38-25 37-25 38-25 رفح 31-25 31-25 31-25

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموجالاربعاء 2018/08/22: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الخميس 2018/08/23: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/08/24: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: