شؤون فلسطينية

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "إن مواطنا أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد أن اعتدى عليه شخص ما مستخدماً أداة حادة في شجار وقع الليله الماضية، بمنطقة باب زقاق بمدينة بيت لحم، وقد نقل على اثرها للمشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة".

واضاف ارزيقات:: "إن الشرطة القت القبض على الشخص المشتبه به بالاعتداء على المواطن وتم توقيفه لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة".

وبيّن ارزيقات ان الشرطة والاجهزة الامنية تتابع شجار اخر في هذه اللحظات وقع بين افراد من عائلتين بمخيم العزة .

أخبار ذات صلة

الثلاثاء: أجواء غائمة جزائياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الثلاثاء: أجواء غائمة جزائياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

حكومة الاحتلال تصادق على بناء 650 وحدة استيطانية جديدة قرب رام الله

حكومة الاحتلال تصادق على بناء 650 وحدة استيطانية جديدة قرب رام الله

﻿مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس

﻿مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس

الحمدلله لحماس: البحث عن ممر مائي ليس هو الحل

الحمدلله لحماس: البحث عن ممر مائي ليس هو الحل

هنية: صفقة القرن فشلت والمطلوب رفع الإجراءات عن غزة

هنية: صفقة القرن فشلت والمطلوب رفع الإجراءات عن غزة

مطار في إيلات والكهرباء 9 ساعات.. العوض يكشف تفاصيل بنود التهدئة

مطار في إيلات والكهرباء 9 ساعات.. العوض يكشف تفاصيل بنود التهدئة

الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

الحكومة تطالب الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم اللازم لحماية &#34;الاقصى&#34;

الحكومة تطالب الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم اللازم لحماية "الاقصى"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

الحكومة تطالب الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم اللازم لحماية &#34;الاقصى&#34;

الحكومة تطالب الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم اللازم لحماية "الاقصى"

صباح اليوم.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم اطلاقه النار تجاه جنود الاحتلال شمال القطاع

صباح اليوم.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم اطلاقه النار تجاه جنود الاحتلال شمال القطاع

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

د.مجدلاني حكومة الاحتلال مازالت ماضية بإشعال الحرائق في العاصمة القدس

د.مجدلاني حكومة الاحتلال مازالت ماضية بإشعال الحرائق في العاصمة القدس

الحمد الله يهاتف ادعيس للاطمئنان على حجاج فلسطين في عرفات

الحمد الله يهاتف ادعيس للاطمئنان على حجاج فلسطين في عرفات

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج جنوب القطاع

منوعات

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية &#34;كيكي&#34; بشورت كاجوال

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "كيكي" بشورت كاجوال

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان &#34;شيريهان&#34; مرة أخرى؟

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان "شيريهان" مرة أخرى؟

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و&#34;دلوعتي&#34; وضعته بموقف محرج

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و"دلوعتي" وضعته بموقف محرج

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب &#34;النقود&#34;

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب "النقود"

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: &#34;المرض رجعلي.. ادعولي&#34;

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: "المرض رجعلي.. ادعولي"

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

عربي

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق

مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق

مصر تشارك ثلاث دول تدريبات عسكرية بحرية

مصر تشارك ثلاث دول تدريبات عسكرية بحرية

صاروخ باليستي حوثي على السعودية في يوم عرفة

صاروخ باليستي حوثي على السعودية في يوم عرفة