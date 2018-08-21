الشرطة: إصابة مواطن بشجار في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "إن مواطنا أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد أن اعتدى عليه شخص ما مستخدماً أداة حادة في شجار وقع الليله الماضية، بمنطقة باب زقاق بمدينة بيت لحم، وقد نقل على اثرها للمشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة".واضاف ارزيقات:: "إن الشرطة القت القبض على الشخص المشتبه به بالاعتداء على المواطن وتم توقيفه لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة".وبيّن ارزيقات ان الشرطة والاجهزة الامنية تتابع شجار اخر في هذه اللحظات وقع بين افراد من عائلتين بمخيم العزة .