هنية: صفقة القرن فشلت والمطلوب رفع الإجراءات عن غزة

قال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح اليوم الثلاثاء، إن صفقة القرن فشلت ودخلت مرحلة الموت السريري.





وأضاف هنية في كلمته خلال خطبة عيد الأضحى بمدينة غزة: "لم يعد لأي أحد كان أن يمرر صفقة القرن على قضية فلسطين او قضية الامة في أرض فلسطين، والسقوط المروع لهذه الصفقة التي وقفت وراءهم الادارة الامريكية ومن حالفها، يعود اولا لصمود الشعب الفلسطيني وثباته، ورفضه لها، حيث أن يُراد لهذه الصفقة ان تطيح بالقدس وبحق العودة وان تقسم الارض والشعب".





وأكد هنية، أن فشل صفقة القرن يقابله صعود نجم مسيرات العودة، معتبراً أن مسيرات العودة إبداع فلسطيني أعاد القضية الفلسطينية للواجهة وأحيت حق العودة، في ذاكرة الاجيال، والتي فضحت ممارسات الاحتلال.





وفي السياق، قال: "هذه المسيرات صححت البوصلة من جديد، وإننا اليوم امام مشهد مستجد على صعيد حصار غزة، الذي مضى عليه 13 عاما، والشعب الفلسطيني معرض للحروب والدمار، وان اليوم بفضل هذه المسيرات فقد اصبح الحصار يترنح في هذه المرحلة"، منوها إلى أن غزة اليوم وضعت نفسها على كل طاولات البحث الوطني والإقليمي والدولي.





وحول حوارات القاهرة، وأوضح هنية، أن المفاوضات تتم برعاية مصرية وأممية وأن الفصائل الفلسطينية قد بحثت في مسارين التهدئة والمصالحة.





وشدد هنية على أن كل فصائل المقاومة سارت في مسار التهدئة وسجلت وعيا عميقاً في حوارتها بالقاهرة.





وحول ملف المصالحة، طالب هنية برفع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتطبيق إتفاق 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واجتمع مجلس وطني موحد على اساس اتفاقيات القاهرة وتفاهمات بيروت.





وقال: "نحن متمسكون بقناعاتنا ومواقفنا بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية الحقيقية، ونظام سياسي مواحد، ولكن لابد ان تتوفر عوامل برفع الاجراءات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء مجلس وطني موحد وتطبيق اتفاق 2011، والذهاب الى الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعة والمجلس الوطني يشارك فيه كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".

رام الله - دنيا الوطن