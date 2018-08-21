شؤون فلسطينية

مطار في إيلات والكهرباء 9 ساعات.. العوض يكشف تفاصيل بنود التهدئة

مطار في إيلات والكهرباء 9 ساعات.. العوض يكشف تفاصيل بنود التهدئة
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
كشف وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب عن تفاصيل التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية.

وقال العوض عبر صفحته على موقع الفيس بوك: "إن البند الأول في التهدئة المتداولة ينص على تهدئة على طريق هدنة طويلة الامد وفتح معبر رفح وكرم أبو سالم وإدخال السلع التي يوافق عليها الاحتلال وزيادتها طرديا"، موضحا أن البنود لا تنص بشكل واضح على وقف إطلاق النار.

وأضاف العوض: "أن بنود التهدئة تنص على إستخدام مطار من إيلات برقابة إسرائيلية يطير منه فقط الطيران القطري والتركي نحو الدوحة وإسطنبول ومنها للعالم".

وأوضح العوض أن الإتفاق ينص على وجود ممر مائي يربط غزة بالعريش، أو بقبرص يخضع للرقابة الإسرائيلية.

وحول أزمة الكهرباء في غزة، فإن البنود، وفقا للعوض، تنص على رفع عدد ساعات الوصل من 4 ساعات يوميا إلى 9 ساعات، على أن تمول قطر بناء محطة لتوليد الطاقة بقيمة 400 مليون دولار خارج غزة لاحقا.

وأشار العوض إلى أن، الوثيقة تنص على دفع قطر رواتب 20 ألف موظف في غزة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن، الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة، أعلنت عن استئناف جلسات الحوار بعد عيد الأضحى في ملفي التهدئة والمصالحة.







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