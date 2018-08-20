الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

رام الله - دنيا الوطنأعلن نادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، أن محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر"، رفضت الاستئناف الذي قدمته نيابة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن قضية الأسير الصحفي علاء الريماوي، وقررت الإفراج عنه بشروط قاسية.وبين نادي الأسير، في بيان صحفي، أن المحكمة المذكورة فرضت شروطا على الأسير الريماوي تمثلت بدفع كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، وعدم مغادرة مكان سكنه، ومنعه من ممارسة عمله الصحفي لمدة شهرين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد قرارين سابقين بالإفراج عن الأسير الريماوي بكفالة مالية، وقد أوقفت المحكمة تنفيذهما بطلب من نيابة الاحتلال.يذكر أن الأسير الريماوي اُعتقل بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2018، مع ثلاثة صحفيين آخرين أُفرج عنهم لاحقاً بشروط.