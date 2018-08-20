شؤون فلسطينية

الحكومة تطالب الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم اللازم لحماية "الاقصى"

الحكومة تطالب الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم اللازم لحماية "الاقصى"
رام الله - دنيا الوطن
طالب يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حكومات الأمتين العربية والإسلامية، بتوفير الدعم الشامل واللازم من اجل حماية المسجد الاقصى المبارك .

وقال المحمود في بيان صحفي، اليوم الإثنين، لمناسبة الذكرى الـ49 لجريمة احراق الجامع القبلي داخل المسجد الأقصى: "رغم مرور نصف قرن على وقوع الجريمة المروعة، الا ان تلك النيران لم تنطفئ حتى يومنا هذا، لأن الاحتلال يصر على استمرار إشعالها عبر اعتداءاته اليومية على المسجد الاقصى وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية المحتلة".

وأكد أن القدس وفي القلب منها المسجد الاقصى خط أحمر، وهي قلب فلسطين وتمثل اقدس مقدسات العرب والمسلمين والمؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، ولن يسمح احد بالمساس بها، وشدد على ان استمرار الاحتلال في محاولات المساس بالمقدسات يدفع الى تحويل الصراع الى ديني، طالما حذر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، من مخاطره على بلادنا والمنطقة والعالم.

وفي سياق آخر، هنأ المتحدث باسم الحكومة، ابناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم، والاسرى في معتقلات الاحتلال، وأهالي الشهداء والجرحى، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما توجه بالتهاني الى الأمتين العربية والاسلامية بحلول هذه المناسبة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي علاء الريماوي بشروط

صباح اليوم.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم اطلاقه النار تجاه جنود الاحتلال شمال القطاع

صباح اليوم.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم اطلاقه النار تجاه جنود الاحتلال شمال القطاع

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

د.مجدلاني حكومة الاحتلال مازالت ماضية بإشعال الحرائق في العاصمة القدس

د.مجدلاني حكومة الاحتلال مازالت ماضية بإشعال الحرائق في العاصمة القدس

الحمد الله يهاتف ادعيس للاطمئنان على حجاج فلسطين في عرفات

الحمد الله يهاتف ادعيس للاطمئنان على حجاج فلسطين في عرفات

جنرال إسرائيلي: أهدافنا الاستراتيجية في غزة لا يمكننا تحقيقها إلا بالمواجهة العسكرية

جنرال إسرائيلي: أهدافنا الاستراتيجية في غزة لا يمكننا تحقيقها إلا بالمواجهة العسكرية

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج جنوب القطاع

الاحتلال يصادق على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

الاحتلال يصادق على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

د.مجدلاني حكومة الاحتلال مازالت ماضية بإشعال الحرائق في العاصمة القدس

د.مجدلاني حكومة الاحتلال مازالت ماضية بإشعال الحرائق في العاصمة القدس

الحمد الله يهاتف ادعيس للاطمئنان على حجاج فلسطين في عرفات

الحمد الله يهاتف ادعيس للاطمئنان على حجاج فلسطين في عرفات

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج جنوب القطاع

الاحتلال يصادق على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

الاحتلال يصادق على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في محلات تجارية جنوب غرب جنين

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في محلات تجارية جنوب غرب جنين

جوال تفاجئ مشتركي الفاتورة ومكس بعروض مميزة بمناسبة عيد الأضحى‬

جوال تفاجئ مشتركي الفاتورة ومكس بعروض مميزة بمناسبة عيد الأضحى‬

فيديو: عدسة &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء عيد الأضحى المبارك بغزة

فيديو: عدسة "دنيا الوطن" ترصد أجواء عيد الأضحى المبارك بغزة

منوعات

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية &#34;كيكي&#34; بشورت كاجوال

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "كيكي" بشورت كاجوال

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان &#34;شيريهان&#34; مرة أخرى؟

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان "شيريهان" مرة أخرى؟

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و&#34;دلوعتي&#34; وضعته بموقف محرج

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و"دلوعتي" وضعته بموقف محرج

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب &#34;النقود&#34;

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب "النقود"

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: &#34;المرض رجعلي.. ادعولي&#34;

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: "المرض رجعلي.. ادعولي"

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

عربي

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق

مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق

مصر تشارك ثلاث دول تدريبات عسكرية بحرية

مصر تشارك ثلاث دول تدريبات عسكرية بحرية

صاروخ باليستي حوثي على السعودية في يوم عرفة

صاروخ باليستي حوثي على السعودية في يوم عرفة