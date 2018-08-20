صباح اليوم.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم اطلاقه النار تجاه جنود الاحتلال شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم الاثنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه، بزعم أنه أطلق النار تجاه جنود الاحتلال الاسرائيلي بعدما محاولته التسلل الى (كيبوتس زكيم) المطل على المنطقة الساحلية المجاورة لحدود شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم الاثنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه، بزعم أنه أطلق النار تجاه جنود الاحتلال الاسرائيلي بعدما محاولته التسلل الى (كيبوتس زكيم) المطل على المنطقة الساحلية المجاورة لحدود شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقد عرفت هوية الشهيد وهو هاني محمد عودة المجدلاوي من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد افادت، بأن جنود الجيش الاسرائيلي قد تعرضوا لإطلاق نار في المناطق الشمالية على الحدود مع قطاع غزة، بدون وقوع إصابات.
بدورها، أفادت القناة العاشرة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، ردت بإطلاق النار، تجاه المنفذ الذي أطلق النار.
ونقلت القناة ، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار على دورية للجيش الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، دون وقوع إصابات"، مضيفا: "لقد ردت قواتنا على إطلاق النار، بالنار".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد افادت، بأن جنود الجيش الاسرائيلي قد تعرضوا لإطلاق نار في المناطق الشمالية على الحدود مع قطاع غزة، بدون وقوع إصابات.
بدورها، أفادت القناة العاشرة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، ردت بإطلاق النار، تجاه المنفذ الذي أطلق النار.
ونقلت القناة ، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار على دورية للجيش الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، دون وقوع إصابات"، مضيفا: "لقد ردت قواتنا على إطلاق النار، بالنار".
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