رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والامتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتمنى الزعنون أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على أبناء شعبنا باليمن والخير والبركات، وقد نال حريته واستقلاله، وعاد إلى ارضه، وأقام دولته المستقلة بعاصمتها القدس.وتقدم الزعنون بالتهنئة الخاصة الى الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وذويهم، وإلى ذوي الشهداء، والى الجرحى متمنيا الشفاء العاجل لهم، والحرية للأسرى والرحمة للشهداء الابرار.