د.مجدلاني حكومة الاحتلال مازالت ماضية بإشعال الحرائق في العاصمة القدس

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن حكومة الاحتلال ما زالت ماضية بإشعال الحرائق في عاصمة دولة فلسطين مدينة القدس عبر الاستيطان المتواصل، وعمليات التهويد المستمرة، وسياسة الإغلاق وتضييق الخناق على أبناء شعبنا.وأضاف د.مجدلاني في الذكرى ٤٩ لاحراق المسجد الأقصى والتي تصادف غدا الثلاثاء: "اليوم وبشراكة أمريكية واضحة، ودعم مطلق حكومة الاستيطان والفاشية الجديدة تنفذ اكبر مخططاتها من أجل السيطرة على العاصمة القدس وسط إجراءات متسارعة".تابع د.مجدلاني: "إن القيادة الفلسطينية، إذ تثمن صمود أبناء شعبنا في القدس، فإنه يجب العمل على تعزيز ذلك الصمود بالدعم على كافة الصعد، عاصمة دولة فلسطين ستكون عصية على الانكسار، ويرحل الاحتلال مهما حاول أن يفرض التهويد والأسرلة".وطالب د.مجدلاني الامم المتحدة بتطبيق كافة القرارات الصادرة والمتعلقة بمدينة القدس، وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر الذي أدان إسرائيل لحرق المسجد الأقصى في يوم 21 آب/أغسطس عام 1969، ودعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري.