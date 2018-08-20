الحمد الله يهاتف ادعيس للاطمئنان على حجاج فلسطين في عرفات





وأطلع ادعيس، الحمد الله على أحوال الحجاج الفلسطينين الذي يمارسون عباداتهم ومناسكهم على الوجه الأكمل دون أي أحداث تذكر، فلم يتم الابلاغ عن اية حالات طبية صعبة أو تحتاج إلى إهتمام خاص.





وأبلغ ادعيس الحمد الله بأن حجاج فلسطين أمضوا أوقاتهم في الدعاء لشعبنا الفلسطيني بالتحرر والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي الحاثم فوق صدورنا.





وكان الحمد الله قد هاتف أيضاً عطوفة وكيل الوزارة حسام أبو الرب الذي أطلعه على مجريات وترتيب التصعيد الى عرفات ومنه إلى مزدلفة.





وبارك الحمد لله لحجاج فلسطين وقوفهم في عرفات شاكرا ً بعثة الحج الفلسطينية بكوادرها كافة على جهودهم العظيمة.



رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله مساء اليوم الاثنين، الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية واطمأن على حجاج فلسطين في موقف عرفات.