مقتل جندي بتحطم مروحية للتحالف الدولي في العراق

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين، جراء تحطم مروحية في العراق بسبب خلل فني.وأوضح بيان للتحالف أن "الطائرة تحطمت الأحد الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش في العراق"، مؤكداً أنه ليس هناك مؤشرات تدل على أن الحادث وقع نتيجة إطلاق نار، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأشار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة، إلى نقل ثلاثة جنود أصيبوا بجروح لتلقي العلاج.ولا يكشف التحالف جنسيات الضحايا، لكنه يسمح للبلد الذي ينتمون إليه بالكشف عن هوياتهم.وفي آذار/مارس الماضي، قتل سبعة جنود أميركيين جراء تحطم مروحية غربي العراق، على الحدود مع سوريا.