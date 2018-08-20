مصر تشارك ثلاث دول تدريبات عسكرية بحرية

رام الله - دنيا الوطننفذت القوات البحرية المصرية تدريبات مع نظيرتها الإيطالية واليونانية والكورية الجنوبية، في نطاقي الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "إن التدريبات تأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وشاركت عدد من القطع البحرية المصرية مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة، في تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر المتوسط، تضمنت التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، وتبادل إقلاع وهبوط الطائرات على أسطح الوحدات البحرية.وفي نطاق البحر الأحمر، نفذت عدد من الوحدات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تدريبا بحريا عابرا، تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة "الإرهاب".كما شمل المران تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات الإشاريه نهارا وليلا.