"هجوم إرهابي" في برشلونة والشرطة تقتل منفذه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الإسبانية، الاثنين، أنها قتلت رجلاً مسلحاً بسكين أثناء مهاجمته مركزاً لها قرب مدينة برشلونة في شمال شرق البلاد.وأفادت شرطة منطقة كتالونيا في تغريدة على (تويتر)، أن رجلاً مسلحاً بسكين دخل إلى مركز الشرطة في كورنيلا لمهاجمة عناصر الشرطة، وتم إطلاق النار على المهاجم، مما أدى الى مقتله، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال مفوض شرطة منطقة كتالونيا رافيل كوميس: "من وجهة نظرنا إنه هجوم إرهابي"، مضيفا: "إن الشرطة استخدمت سلاحها الناري لإنقاذ حياتها".وذكرت وسائل إعلام أن المهاجم جزائري وهتف "الله أكبر" خلال الهجوم، لكن ناطقا باسم الشرطة رفض تأكيد ذلك.ووقعت الحادثة بعد أيام من مرور الذكرى الأولى للاعتداءات التي شهدتها كتالونيا.وقتل 16 شخصا في 17 آب/أغسطس 2017 عندما دهست شاحنة المارة في شارع رأس رامبلا وسط برشلونة وفي اعتداء آخر استهدف منتج كامبريلس القريب.