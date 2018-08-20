شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج جنوب القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوة من الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين، النار على مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدود بالقرب من خزاعة جنوب قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24).

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلاق النار تجاه الشبان الفلسطينيين بزعم محاولتهم اجتياز السياج الفاصل من محافظات قطاع غزة تجاه الداخل الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قرر أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال، إغلاق معبر بيت حانو/ايرز شمال قطاع غزة، بحجة استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.

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