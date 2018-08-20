الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في محلات تجارية جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أصحاب محلات تجارية في بلدة برطعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، إخطارات بوقف البناء في محلاتهم.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها ما تسمى "دائرة التنظيم والبناء" الإسرائيلية، اقتحمت البلدة وداهمت منطقة السوق التجاري قرب الوادي وسلمت إخطارات بوقف البناء في أكثر من 10 محلات تجارية، بحجة أنها غير مرخصة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يشار إلى أن بلدة برطعة تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال تتمثل بمنع البناء وهدم المنازل، والمداهمات والاعتقالات، والتنكيل بالمواطنين على الحاجز العسكري المقام على أراضي البلدة.